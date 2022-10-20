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Герой Отечественной войны: Освобождение Зангилана - самая стремительная операция Второй Карабахской

Герой Отечественной войны: Освобождение Зангилана - самая стремительная операция Второй Карабахской Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС), нанеся сокрушительный удар по врагу во второй Карабахской войне, проявили настоящий героизм и отвагу при восстановлении полного контроля над нашими государственными границами и обеспечении защиты на
Армия
20 октября 2022 г. 11:25
Герой Отечественной войны: Освобождение Зангилана - самая стремительная операция Второй Карабахской

Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС), нанеся сокрушительный удар по врагу во второй Карабахской войне, проявили настоящий героизм и отвагу при восстановлении полного контроля над государственными границами Азербайджана и обеспечении их защиты.

С начала Отечественной войны пограничники очистили от оккупантов большую территорию от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией, в том числе осуществили за сутки молниеносную атаку вдоль наших государственных границ, нанеся сокрушительные удары по армянам, и водрузили на наших исторических землях трехцветный флаг Азербайджана.

20 октября 2020 года в освобожденном пограничниками Зангилане был поднят трехцветный флаг Азербайджана. С докладом Верховному Главнокомандующему об освобождении города выступил проявивший большое мужество в приграничных операциях офицер ГПС, герой Отечественной войны Бабек Алекперов.

В интервью cотруднику Report, командированному в Зангилан, Бабек Алекперов, сообщил, что, согласно плану операции вдоль Араза, 19 октября они выдвинулись в направлении Зангилана.

По его словам, освобождение Зангилана от оккупации во второй Карабахской войне запомнилась как самая стремительная операция Отечественной войны: “Мы быстро выдвинулись в направлении города, держали его под контролем и обстреливали, создавая огневую поддержку с высот. Нам сообщили, что враги устроили засаду на окраине города. Наши передовые группы провели зачистку и вошли в Зангилан. Центр города и его улицы были зачищены от врага, и наш трехцветный флаг был водружен над городом Зангилан. Мы доложили об этом Верховному Главнокомандующему. Затем наши боевые подразделения расположились на холмах вокруг и организовали круговую оборону города. Наше предположение, что армяне могут направить с Кафанского направления помощь военнослужащим, находившимся на нашей территории, оказалось верным. Противник направил в сторону Зангилана более 300 человек личного состава и многочисленную технику”.

По словам Бабека Алекперова, около 6 часов утра 21 октября в Зангилане начались ожесточенные бои. Наши отважные пограничники полностью уничтожили врага: “Оставшиеся в живых бросили оружие и обратились в бегство. Во время ожесточенных боев у нас были убитые и раненые. Я лично руководил эвакуацией раненых военнослужащих. Пограничники с легкими ранениями отказывались эвакуироваться и продолжали участвовать в бою”.

Фото: Тапдыг Абдуллаев

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Версия на английском языке Hero of Patriotic War: ‘Liberation of Zangilan was the fastest operation’
Версия на азербайджанском языке Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı: “Zəngilanın azad edilməsi ən itisürətli əməliyyat oldu”

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