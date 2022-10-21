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Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе

Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе “В период 44-дневной Отечественной войны мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе”.
Армия
21 октября 2022 г. 15:49
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе

“В период 44-дневной Отечественной войны мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе”.

Об этом командированному в Зангиланский район сотруднику Report рассказал майор Государственной пограничной службы (ГПС), герой Отечественной войны Роял Гулиев.

Он отметил, что одной из задач, поставленных перед пограничниками после восстановления азербайджано-иранской государственной границы во время Второй Карабахской войны, было установление контроля над стратегическими высотами вдоль азербайджано-армянской госграницы.

По его словам, для выполнения поставленных задач подразделения ГПС перешли в наступление: “Вначале от врага были освобождены высоты в направлении сел Вежнали и Агбенд Зангилана. Важное стратегическое значение имела высота Сыгыт, расположенная недалеко от золотодобывающего предприятия в селе Вежнали. На этой высоте сосредоточились и укрепили свои позиции армянские подразделения. Это была сложная задача и вместе с тем очень важна для нас. Взятие высоты Сыгыт было важно, так как позволяло контролировать Агбенд, Вежнали и золотодобывающий завод, расположенный там, а также некоторые посты на территории Армении”.

Зачистка этой местности от врага была поручена подразделению, которым командовал Р.Гулиев. Ночью началось продвижение к высоте:

"Это было очень сложно из-за рельефа местности, но, несмотря на это, нам удалось выполнить задачу. Боеспособность наших подразделений с самого начала была высокой. Мы без труда поднялись на высоту Сыгыт, где уничтожили группу армян. На высоте был водружен триколор Азербайджана”, - рассказал Герой Отечественной войны.

Фото: Тапдыг Абдуллаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən Müharibəsi Qəhrəmanı: “Zəngilanın Sığıt yüksəkliyini düşməndən gecə təmizlədik”
Версия на английском языке ФотоHero of the Patriotic War: Sighit height of Zangilan was cleared of the enemy at night 

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