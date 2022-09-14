Генсек Совета национальной безопасности Турции выразил поддержку Азербайджану

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Гаджимуфтуоглу позвонил по телефону секретарю Совета безопасности Азербайджана Рамилю Усубову. Об этом Report сообщили в службе секретаря Совета безопасности Азербайджана. Га

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Гаджимуфтуоглу позвонил по телефону секретарю Совета безопасности Азербайджана Рамилю Усубову.



Об этом Report сообщили в службе секретаря Совета безопасности Азербайджана.



Гаджимуфтуоглу выразил поддержку и солидарность с азербайджанским народом в связи с провокациями, совершенными вооруженными силами Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, и выразил соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих.



Р.Усубов выразил благодарность Генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турции за соболезнования и братскую поддержку.