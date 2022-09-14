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Генсек Совета национальной безопасности Турции выразил поддержку Азербайджану

Генсек Совета национальной безопасности Турции выразил поддержку Азербайджану Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Гаджимуфтуоглу позвонил по телефону секретарю Совета безопасности Азербайджана Рамилю Усубову. Об этом Report сообщили в службе секретаря Совета безопасности Азербайджана. Га
Армия
14 сентября 2022 г. 17:07
Генсек Совета национальной безопасности Турции выразил поддержку Азербайджану

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Гаджимуфтуоглу позвонил по телефону секретарю Совета безопасности Азербайджана Рамилю Усубову.

Об этом Report сообщили в службе секретаря Совета безопасности Азербайджана.

Гаджимуфтуоглу выразил поддержку и солидарность с азербайджанским народом в связи с провокациями, совершенными вооруженными силами Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, и выразил соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих.

Р.Усубов выразил благодарность Генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турции за соболезнования и братскую поддержку.

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