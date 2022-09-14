Генсек Совета национальной безопасности Турции выразил поддержку Азербайджану

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Гаджимуфтуоглу позвонил по телефону секретарю Совета безопасности Азербайджана Рамилю Усубову.
Об этом Report сообщили в службе секретаря Совета безопасности Азербайджана.
Гаджимуфтуоглу выразил поддержку и солидарность с азербайджанским народом в связи с провокациями, совершенными вооруженными силами Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, и выразил соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих.
Р.Усубов выразил благодарность Генеральному секретарю Совета национальной безопасности Турции за соболезнования и братскую поддержку.
Генсек Совета национальной безопасности Турции выразил поддержку АзербайджануГенсек Совета национальной безопасности Турции выразил поддержку Азербайджану Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Гаджимуфтуоглу позвонил по телефону секретарю Совета безопасности Азербайджана Рамилю Усубову. Об этом Report сообщили в службе секретаря Совета безопасности Азербайджана. Га
Армия
14 сентября 2022 г. 17:07
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Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфуллах Гаджимуфтуоглу позвонил по телефону секретарю Совета безопасности Азербайджана Рамилю Усубову.
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının Baş katibi Azərbaycana dəstəyini ifadə edib