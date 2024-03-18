Генсек НАТО подчеркнул высокий уровень подготовки и оснащенности ВС Азербайджана

Азербайджан обладает вооруженными силами, которые очень хорошо обучены и оснащены.

Азербайджан обладает вооруженными силами, которые очень хорошо обучены и оснащены.

Как передает Report , об этом в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству – АЗЕРТАДЖ заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, азербайджанские военнослужащие находились в Афганистане в течение многих лет и выполняли множество различных задач.

"Но в аэропорту они сыграли очень важную роль, защитив его так, чтобы обеспечить эвакуацию более ста тысяч человек из Кабула и Афганистана в последние дни нашего присутствия в 2021 году. В аэропорту также находился госпиталь НАТО, который был чрезвычайно важен для обеспечения поддержки и медицинского обслуживания людей в аэропорту... В числе объектов, закрывшихся в последнюю очередь, был и аэропорт, охрана которого обеспечивалась азербайджанскими и турецкими военнослужащими, а также госпиталь, которым управляли некоторые союзники НАТО. В общем, все это было крайне важно. В Кабул был командирован один из моих международных сотрудников, работающий в штаб-квартире НАТО. Он находился в аэропорту и помогал организовать эвакуацию. Он был ранен, но его жизнь спасли азербайджанские солдаты, они позаботились о нем. Они оказали ему первую помощь, а затем доставили в госпиталь", - указал Й.Столтенберг.

Он выразил благодарность азербайджанским военнослужащим "за то, что они сделали за все эти годы и особенно в последние недели".