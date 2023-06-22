О нас

Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачыне и Губадлы

Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачыне и Губадлы 22 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев посетил в Лачыне и Губадлы воинские части, принадлежащие Министерству обороны, Государственной пограничной службе и внутренним войскам.
Армия
22 июня 2023 г. 19:32
Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачыне и Губадлы

22 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев посетил в Лачыне и Губадлы воинские части, принадлежащие Министерству обороны, Государственной пограничной службе и внутренним войскам.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что генеральный прокурор провел встречу с солдатами и офицерами.

K.Алиев рассказал о важности военно-политической победы, достигнутой в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева.

Затем группе военнослужащих были вручены ценные подарки по случаю Дня Вооруженных сил.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Laçın və Qubadlıda hərbi hissələrdə olub

Другие новости из категории

МО: Министерство обороны Армении распространяет ложную информацию
МО: Министерство обороны Армении распространяет ложную информацию
22 июня 2023 г. 20:21
Продолжаются совместные учения Alpan - 2023
Продолжаются совместные учения "Alpan - 2023"
22 июня 2023 г. 19:21
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
22 июня 2023 г. 16:30
МО: Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований
МО: Предотвращена установка фортификационных сооружений членами незаконных армянских вооруженных формирований
22 июня 2023 г. 10:07
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачыне, Ходжавенде, Шуше и Ходжалы
22 июня 2023 г. 10:02
Начальник Государственной пограничной охраны Латвии находится с визитом в Азербайджане
ФотоНачальник Государственной пограничной охраны Латвии находится с визитом в Азербайджане
22 июня 2023 г. 09:57
Начались совместные учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих
Начались совместные учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих
21 июня 2023 г. 19:47
В Армении суд приговорил к 20 годам тюрьмы азербайджанского солдата
В Армении суд приговорил к 20 годам тюрьмы азербайджанского солдата
21 июня 2023 г. 17:11
ANAMA: На Дороге победы обнаружено 1 955 мин
ANAMA: На Дороге победы обнаружено 1 955 мин
21 июня 2023 г. 16:38
Обнародовано количество обнаруженных на освобожденных территориях мин
Обнародовано количество обнаруженных на освобожденных территориях мин
21 июня 2023 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi