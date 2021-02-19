Генпрокурор: Обвиняемые в коррупции будут привлечены к ответственности

"Борьба с коррупцией - составная часть государственной политики".

"Борьба с коррупцией - составная часть государственной политики".

Как передает Report, об этом сказал генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, борьба с коррупцией продолжается постоянно: "В то же время я должен отметить, что борьба с коррупцией – одно из основных направлений деятельности прокуратуры и в связи с этим специализированным органом уголовного преследования - Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в данной сфере сделано много дел, но впереди еще стоит ряд задач. В результате системных реформ, проведенных под руководством президента Ильхама Алиева, в стране был достигнут ряд успехов в области борьбы с коррупцией, что нашло отражение в отчетах многих международных структур, в том числе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) Совета Европы".

Генпрокурор сказал, что в соответствии с политическим курсом президента Ильхама Алиева в области борьбы с коррупцией проводится целенаправленная работа, и в дальнейшем органами прокуратуры будут осуществлены серьезные меры в этой области - выявление коррупционных сетей, коррупционных схем и привлечение к ответственности виновных лиц.