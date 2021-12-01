Генпрокурор: Некоторые пытаются использовать крушение вертолета в политических целях

От своего имени и от имени коллектива Генеральной прокуратуры выражаю соболезнования семьям, близким наших военнослужащих, погибших 30 ноября в результате крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС) при выполнении учебного полета, же

От своего имени и от имени коллектива Генеральной прокуратуры выражаю соболезнования семьям, близким наших военнослужащих, погибших 30 ноября в результате крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС) при выполнении учебного полета, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Киеве генеральный прокурор Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции I степени Кямран Алиев.

Он отметил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело: "По поручению главы государства Ильхама Алиева уголовное дело будет расследовано полностью и всесторонне, все причины и обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования. Азербайджанская общественность будет подробно и регулярно информироваться о ходе расследования".

Генеральный прокурор с сожалением отметил, что некоторые лица предпринимают попытки злоупотребить этим событием в политических целях, распространяют необоснованные слухи, не основанные ни на одном факте.

"Официально заявляю, что в отношении таких лиц будут применяться самые жесткие меры, предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики. Недопустимо использовать эту трагедию в политических целях", - заявил генпрокурор.