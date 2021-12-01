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Генпрокурор: Некоторые пытаются использовать крушение вертолета в политических целях

Генпрокурор: Некоторые пытаются использовать крушение вертолета в политических целях От своего имени и от имени коллектива Генеральной прокуратуры выражаю соболезнования семьям, близким наших военнослужащих, погибших 30 ноября в результате крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС) при выполнении учебного полета, же
Армия
1 декабря 2021 г. 13:29
Генпрокурор: Некоторые пытаются использовать крушение вертолета в политических целях
Кямран Алиев
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От своего имени и от имени коллектива Генеральной прокуратуры выражаю соболезнования семьям, близким наших военнослужащих, погибших 30 ноября в результате крушения вертолета Ми-17 Государственной пограничной службы (ГПС) при выполнении учебного полета, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Киеве генеральный прокурор Азербайджанской Республики, государственный советник юстиции I степени Кямран Алиев.

Он отметил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело: "По поручению главы государства Ильхама Алиева уголовное дело будет расследовано полностью и всесторонне, все причины и обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования. Азербайджанская общественность будет подробно и регулярно информироваться о ходе расследования".

Генеральный прокурор с сожалением отметил, что некоторые лица предпринимают попытки злоупотребить этим событием в политических целях, распространяют необоснованные слухи, не основанные ни на одном факте.

"Официально заявляю, что в отношении таких лиц будут применяться самые жесткие меры, предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики. Недопустимо использовать эту трагедию в политических целях", - заявил генпрокурор.

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Версия на английском языке Prosecutor-General: "Some people are trying to abuse helicopter crash for political purposes"
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Bəzi şəxslər helikopter qəzasından siyasi məqsədləri üçün sui-istifadə etməyə cəhd göstərir"

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