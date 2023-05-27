Генпрокуратура: В отношении двух армянских диверсантов избрана мера пресечения в виде ареста

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с нарушением 26 мая государственной границы Азербайджанской Республики, на участке азербайджано-армянской границы, проходящей ч

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с нарушением 26 мая государственной границы Азербайджанской Республики, на участке азербайджано-армянской границы, проходящей через село Раздара Зангиланского района и другими незаконными действиями диверсионной группы Вооруженных Сил Армении.

Как передает Report, об этом сообщает Генеральная прокуратура.

В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, в отношении выступающих в качестве обвиняемых двух военнослужащих ВС Армении - Ховакимяна Арута Юриковича и Газаряна Карена Ашотовича