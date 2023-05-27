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Генпрокуратура: В отношении двух армянских диверсантов избрана мера пресечения в виде ареста

Генпрокуратура: В отношении двух армянских диверсантов избрана мера пресечения в виде ареста Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с нарушением 26 мая государственной границы Азербайджанской Республики, на участке азербайджано-армянской границы, проходящей ч
Армия
27 мая 2023 г. 23:58
Генпрокуратура: В отношении двух армянских диверсантов избрана мера пресечения в виде ареста

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с нарушением 26 мая государственной границы Азербайджанской Республики, на участке азербайджано-армянской границы, проходящей через село Раздара Зангиланского района и другими незаконными действиями диверсионной группы Вооруженных Сил Армении.

Как передает Report, об этом сообщает Генеральная прокуратура.

В рамках уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Генеральной прокуратуры, в отношении выступающих в качестве обвиняемых двух военнослужащих ВС Армении - Ховакимяна Арута Юриковича и Газаряна Карена Ашотовича

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2 hərbi qulluqçusu həbs edilib

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