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Генпрокуратура: Продолжается следствие по 10 уголовным делам касательно видео с "армянскими пленными"

Генпрокуратура: Продолжается следствие по 10 уголовным делам касательно видео с "армянскими пленными" "Продолжается предварительное следствие касательно 10 видео, которые как утверждается, относятся к армянским пленным".
Армия
10 октября 2022 г. 12:38
Генпрокуратура: Продолжается следствие по 10 уголовным делам касательно видео с армянскими пленными

Продолжается предварительное следствие касательно 10 видео, которые как утверждается, относятся к армянским пленным.

Как передает Report, об этом начальник следственного управления Генпрокуратуры Немат Авазов сказал на конференции на тему "Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет", организованной Центром социальных исследований.

Он отметил, что за последние 30 лет Армения совершила многочисленные преступления против Азербайджана, его гражданского населения, Вооруженных сил, инфраструктуры.

По его словам, в последнее время в соцсетях распространены видео из неизвестного источника, на которых, как утверждается, убивают армянских военнослужащих и оскверняют их останки. Армения пытается представить их чуть ли не как "политику геноцида" со стороны Азербайджанского государства:

"Как представитель Генпрокуратуры заявляю, что Азербайджан – правовое государство, и на каждое распространенное видео реагирует немедленно. По этим фактам в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по 115-ой статье. В настоящее время в связи с этими фактами продолжается предварительное следствие по 10 уголовным делам. Если будет доказана вина предполагаемых лиц, военнослужащих, подтвердится факт преступления, разумеется, будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Заявления какого-либо государства или международной организации не может влиять на ход следствия".

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Версия на английском языке Prosecutor General's Office: Preliminary investigation of 10 criminal cases related to videos allegedly belonging to Armenian prisoners continues
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: “Erməni əsirlərə aid olduğu iddia edilən videolarla bağlı 10 cinayət işinin ibtidai istintaqı davam etdirilir”

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