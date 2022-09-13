Генпрокуратура: Возбуждены уголовные дела в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном

Возбуждены уголовные дела в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

Возбуждены уголовные дела в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, Женевскую конвенцию 1949 года и дополнительные протоколы к ней, решения и резолюции Совета Безопасности ООН, положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного между Россией, Арменией и Азербайджаном, в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской госграницы.

На основании собранных материалов, в военных прокуратурах Гянджи, Губадлы и Кяльбаджара возбуждены уголовные дела по статьям 100.1 (планирование, подготовка или начало агрессивной войны), 100.2 (ведение агрессивной войны), 116.0.7 (нападение на незащищенные территории, населенные пункты и демилитаризованные зоны), 120.2.7 (убийство двух и более лиц), 120.2.12 (убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной неприязни или вражды) Уголовного кодекса. Созданы следственные группы, проводятся оперативно-следственные мероприятия", - говорится в заявлении.