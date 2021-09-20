Генералы Азербайджана, Турции и Пакистана понаблюдали за учениями "Три брата - 2021"

20 сентября в рамках международных учений "Три брата - 2021" состоялся "День наблюдателя высокого уровня".

20 сентября в рамках международных учений "Три брата - 2021" состоялся "День наблюдателя высокого уровня".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, командующий силами специального назначения Вооруженных сил Турецкой Республики генерал-лейтенант Омер Эртугрул Эрбакан, начальник Управления безопасности и антитеррора Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генерал-майор Мумтаз Гусейн, высокопоставленные гости из Казахстана и военные атташе этих государств в нашей стране.

Напомним, с 12 сентября в Баку проводятся совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата - 2021".

Основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.