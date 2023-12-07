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Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования

Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования Делегация возглавляемая вторым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Ирфаном Озсертом посетила Военный институт Гейдара Алиева в Баку.
Армия
7 декабря 2023 г. 16:23
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования

Делегация возглавляемая вторым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Ирфаном Озсертом посетила Военный институт Гейдара Алиева в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала делегация посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому перед зданием штаба Военного института, а также мемориальный комплекс в честь воспитанников института, павших в Отечественной войне, были возложены цветы, почтена их светлая память.

Озсерт оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" Военного института.

На встрече с турецкой делегацией ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение их визитом.

Стороны обсудили текущую деятельность и перспективы двустороннего сотрудничества в военно-образовательной области.

Гости ознакомились с условиями, созданными в Военном институте в целях организации качественного образования. Турецкой делегации было обстоятельно рассказано о деятельности института.

Турецкая делегация находится с визитом в нашей стране для участия в 15-м заседании военного диалога на высоком уровне Азербайджан-Турция.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish generals discuss work done in military education between two countries
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə generalları hərbi təhsil sahəsində görülən işləri müzakirə ediblər

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