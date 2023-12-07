Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования

Делегация возглавляемая вторым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Ирфаном Озсертом посетила Военный институт Гейдара Алиева в Баку.

Делегация возглавляемая вторым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Ирфаном Озсертом посетила Военный институт Гейдара Алиева в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала делегация посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому перед зданием штаба Военного института, а также мемориальный комплекс в честь воспитанников института, павших в Отечественной войне, были возложены цветы, почтена их светлая память.

Озсерт оставил памятную запись в "Книге почетных гостей" Военного института.

На встрече с турецкой делегацией ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение их визитом.

Стороны обсудили текущую деятельность и перспективы двустороннего сотрудничества в военно-образовательной области.

Гости ознакомились с условиями, созданными в Военном институте в целях организации качественного образования. Турецкой делегации было обстоятельно рассказано о деятельности института.

Турецкая делегация находится с визитом в нашей стране для участия в 15-м заседании военного диалога на высоком уровне Азербайджан-Турция.