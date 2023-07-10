Генеральный прокурор встретился с военнослужащими в Нахчыване

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику посетил воинскую часть Отдельной общевойсковой армии, расположенную в Садаракском районе, и встретился с военнослужащими.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику посетил воинскую часть Отдельной общевойсковой армии, расположенную в Садаракском районе, и встретился с военнослужащими.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В беседе с военнослужащими Генеральный прокурор отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева независимый Азербайджан, становясь все более могущественным, неуклонно развивается во всех сферах. В качестве яркого примера было подчеркнуто, что в результате непоколебимого единства народа и государства под командованием победоносного Верховного Главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне отважная азербайджанская армия освободила наши земли от вражеской оккупации.

Генеральный прокурор К.Алиев поинтересовался организацией службы личного состава и бытовыми условиями, ознакомился с состоянием наших позиций на наблюдательном пункте, текущими топографическими и тактическими условиями.

Во время встречи военнослужащим были вручены подарки. Солдаты выразили признательность государству за созданное в воинской части современное материально-техническое обеспечение и оснащение.