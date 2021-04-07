Генерал: Враг отступая построил много препятствий, заминировал узкие проходы

По указанию Верховного главнокомандующего были начаты серьезные работы по очистке территорий от минных полей и неразорвавшихся боеприпасов

"Инженерно-саперным войскам необходимо обеспечить безопасную эксплуатацию дорог, маршрутов по нужным направлениям, в первую очередь обеспечить безопасность движения войск по освобожденным территориям, подготовить и обеспечить безопасность подразделений по необходимым и намеченным направлениям вдоль государственной границы до пределов, при условии, что освобожденные территории останутся позади".

Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления инженерных войск Минобороны генерал-майор Анар Керимов.

"Наряду с прежней линией соприкосновения, противник также и при отступлении построил большое количество заграждений, заминировал мосты, путепроводы, узкие проходы. Враг взрывал мосты, а также заминировал места, через которые можно было пройти справа и слева от воды", - сказал А.Керимов.

По указанию Верховного главнокомандующего были начаты серьезные работы по очистке территорий от минных полей и неразорвавшихся боеприпасов. Для ускорения работ была создана и Государственная комиссия по этой сфере. В данном вопросе речь идет не только о разминировании, но и об очистке территорий, где велись боевые действия, от остатков боеприпасов, неразорвавшихся снарядов. Все это создает определенные опасности".