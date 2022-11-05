Генерал: Военнослужащие МВД прошли славный боевой путь в Отечественной войне

"Наши вооруженные силы, включая военнослужащих министерства внутренних дел и сотрудников полиции, сплотившиеся как железный кулак под единым командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, прошли славный боевой путь в Отечественной войне".

"Наши вооруженные силы, включая военнослужащих министерства внутренних дел и сотрудников полиции, сплотившиеся как железный кулак под единым командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, прошли славный боевой путь в Отечественной войне".

Как сообщает Report, об этом заместитель командующего внутренними войсками МВД генерал-майор Ингилаб Мурадов сказал на мероприятии по случаю второй годовщины Дня Победы.

Он отметил, что личный состав внутренних войск участвовал в боях от Муровдага до Шуши:

"В ходе освобождения наших земель 66 военнослужащих внутренних войск стали шехидами, 346 человек получили ранения. Четыре человека удостоены звания Героя Отечественной войны. Тысячи сотрудников награждены медалями и орденами".