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Генерал: Военнослужащие МВД прошли славный боевой путь в Отечественной войне

Генерал: Военнослужащие МВД прошли славный боевой путь в Отечественной войне "Наши вооруженные силы, включая военнослужащих министерства внутренних дел и сотрудников полиции, сплотившиеся как железный кулак под единым командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, прошли славный боевой путь в Отечественной войне".
Армия
5 ноября 2022 г. 17:04
Генерал: Военнослужащие МВД прошли славный боевой путь в Отечественной войне

"Наши вооруженные силы, включая военнослужащих министерства внутренних дел и сотрудников полиции, сплотившиеся как железный кулак под единым командованием Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, прошли славный боевой путь в Отечественной войне".

Как сообщает Report, об этом заместитель командующего внутренними войсками МВД генерал-майор Ингилаб Мурадов сказал на мероприятии по случаю второй годовщины Дня Победы.

Он отметил, что личный состав внутренних войск участвовал в боях от Муровдага до Шуши:

"В ходе освобождения наших земель 66 военнослужащих внутренних войск стали шехидами, 346 человек получили ранения. Четыре человека удостоены звания Героя Отечественной войны. Тысячи сотрудников награждены медалями и орденами".

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Версия на азербайджанском языке General: "DİN-in hərbçiləri Vətən müharibəsində şərəfli döyüş yolu keçib"

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