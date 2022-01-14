О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генерал: Основная задача - комплектование армии квалифицированными кадрами

Генерал: Основная задача - комплектование армии квалифицированными кадрами В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым на 2022 год, состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.
Армия
14 января 2022 г. 11:36
Генерал: Основная задача - комплектование армии квалифицированными кадрами
0 : 00
0 : 00

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым на 2022 год, состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник Управления кадров генерал-майор Эльчин Халилов проинформировал собравшихся о проделанной в минувшем годе работе по совершенствованию кадров и предстоящих в 2022 году задачах, озвучил цель структурных реформ в Азербайджанской армии.

Э.Халилов отметил, что 2021 год стал успешным для нашей страны и армии.

Начальник управления сообщил о совершенствовании организационно-штатной структуры для перехода Азербайджанской армии на новый этап развития в соответствии с моделью современных армий.

Отметив, что комплектование Азербайджанской армии квалифицированными кадрами, обладающими стратегическим мышлением для поддержания высокого уровня боеспособности, а также формирование, развитие и эффективное использование профессионального кадрового состава является одной из основных задач субъектов управления, в том числе сотрудников кадровых органов, начальник управления подчеркнул, что в кадровом управлении были достигнуты значительные успехи, усовершенствована система управления кадрами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке General Azərbaycan Ordusunda aparılan struktur islahatlarının məqsədini açıqlayıb

Самое важное

В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 23:55
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi