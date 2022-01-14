Генерал: Основная задача - комплектование армии квалифицированными кадрами

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым на 2022 год, состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым на 2022 год, состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений, воинских частей и специальных военно-учебных заведений.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник Управления кадров генерал-майор Эльчин Халилов проинформировал собравшихся о проделанной в минувшем годе работе по совершенствованию кадров и предстоящих в 2022 году задачах, озвучил цель структурных реформ в Азербайджанской армии.

Э.Халилов отметил, что 2021 год стал успешным для нашей страны и армии.

Начальник управления сообщил о совершенствовании организационно-штатной структуры для перехода Азербайджанской армии на новый этап развития в соответствии с моделью современных армий.

Отметив, что комплектование Азербайджанской армии квалифицированными кадрами, обладающими стратегическим мышлением для поддержания высокого уровня боеспособности, а также формирование, развитие и эффективное использование профессионального кадрового состава является одной из основных задач субъектов управления, в том числе сотрудников кадровых органов, начальник управления подчеркнул, что в кадровом управлении были достигнуты значительные успехи, усовершенствована система управления кадрами.