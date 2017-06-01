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    Генерал НАТО высоко оценил вклад Азербайджана в международные миротворческие операции

    Представитель НАТО встретился с азербайджанскими миротворцами© Mod.gov.az

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане в связи с очередным оценочным учением НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана в рамках Концепции оперативных возможностей, начальник Штаба Командования Сухопутных Войск НАТО в Измире (Турция) генерал-майор Эрхан Узун встретился с азербайджанскими миротворцами.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Особо подчеркнув усилия нашей страны в восстановлении международного мира и безопасности, генерал-майор Э.Узун высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО, его вклад в международные миротворческие операции и профессионализм азербайджанских военнослужащих во время миротворческих операций.

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