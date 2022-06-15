Генерал-лейтенант: Сотрудничество между ВС Турции и Азербайджана развивается быстрыми темпами

В соответствии с требованиями Шушинской декларации, в настоящее время проводится очень важная работа по укреплению стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановлению всех экономических и транспортных связей.

В соответствии с требованиями Шушинской декларации, в настоящее время проводится очень важная работа по укреплению стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановлению всех экономических и транспортных связей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

По его словам, продолжаются совместные инициативы Азербайджана и Турции по нормализации отношений между государствами региона и обеспечению долгосрочного мира.

"В соответствии с пунктами 11, 12 и 13 Шушинской декларации, сотрудничество между нашими Вооруженными силами в области военной подготовки и образования развивается быстрыми темпами", - подчеркнул генерал-лейтенант.