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Генерал-лейтенант: Сотрудничество между ВС Турции и Азербайджана развивается быстрыми темпами

Генерал-лейтенант: Сотрудничество между ВС Турции и Азербайджана развивается быстрыми темпами В соответствии с требованиями Шушинской декларации, в настоящее время проводится очень важная работа по укреплению стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановлению всех экономических и транспортных связей.
Армия
15 июня 2022 г. 15:00
Генерал-лейтенант: Сотрудничество между ВС Турции и Азербайджана развивается быстрыми темпами

В соответствии с требованиями Шушинской декларации, в настоящее время проводится очень важная работа по укреплению стабильности и безопасности в Кавказском регионе, восстановлению всех экономических и транспортных связей.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра обороны – командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Анвар Эфендиев на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

По его словам, продолжаются совместные инициативы Азербайджана и Турции по нормализации отношений между государствами региона и обеспечению долгосрочного мира.

"В соответствии с пунктами 11, 12 и 13 Шушинской декларации, сотрудничество между нашими Вооруженными силами в области военной подготовки и образования развивается быстрыми темпами", - подчеркнул генерал-лейтенант.

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Версия на английском языке Commander of Azerbaijani Land Forces: “Military exercises with Turkiye are developing rapidly”
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Quru Qoşunlarının Komandanı: "Türkiyə ilə hərbi təlimlər sürətlə inkişaf etdirilir"

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