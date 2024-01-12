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Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев назначен замминистра обороны Азербайджана

Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев назначен замминистра обороны Азербайджана Командующий Силами специального назначения, генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев назначен заместителем министра обороны Азербайджана.
Армия
12 января 2024 г. 17:28
Генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев назначен замминистра обороны Азербайджана

Командующий Силами специального назначения, генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев назначен заместителем министра обороны Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Распоряжением главы государства Хикмет Мирзоев также назначен командующим Сухопутными войсками.

Хикмет Мирзоев родился 29 февраля 1968 года в Билясуварском районе Азербайджана. В 1989 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище.

С 29 апреля 2015 года командует Силами специального назначения ВС Азербайджана.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 октября 2020 Мирзоев получил воинское звание генерал-лейтенанта.

Хикмет Мирзоев был командиром воинского соединения во время Отечественной войны, руководил операциями по освобождению Джебраильского района и города Шуша.

За особые заслуги в восстановлении территориальной целостности и за героизм при выполнении боевых задач удостоен почетного звания "Герой Отечественной войны".

Также награжден медалью "За отвагу" и орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

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Версия на английском языке Hikmat Mirzayev appointed Deputy Minister of Defense - OFFICIAL
Версия на азербайджанском языке Hikmət Mirzəyev müdafiə nazirinin müavini - Quru Qoşunların komandanı təyin olunub - RƏSMİ

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