Генерал Кянан Сеидов: Никакие силы не могли бы нам помешать войти в Шушу

Ничто, никакие силы не смогли бы помешать азербайджанской армии войти в Шушу.
Об этом командированному в Шушу сотруднику Report рассказал герой Отечественной войны, командующий армейского соединения генерал-майор Кянан Сеидов.
К. Сеидов, который был одним из командиров в боях за культурную столицу Азербайджана, рассказал, что военнослужащие сначала обеспечили контроль над высотами вокруг города, а затем выждали возможность войти в Шушу.
"В 1986 году я отдыхал в лагере в Шуше. Спустя годы я стал участником операции по освобождению Шуши от оккупации. Мы были очень взволнованы, увидев Шушу, когда сошел туман, окутывавший город. Это я никогда не забуду, в тот момент и появилась уверенность в том, что мы войдем в город", - сказал он.
По словам генерал-майора, несмотря на все трудности, азербайджанская армия в то время была готова выполнить поставленные перед ней задачи. "Рельеф Шуши очень сложный, это усложняло нашу работу. Но ничто и никакие силы не смогли бы нам помешать войти в Шушу и закрепиться там", - заявил К.Сеидов.
"Войдя в Шушу, мы испытали огромное чувство гордости. Те чувства невозможно передать словами. Шуша была для нас очень важна. Слава богу мы смогли достойно выполнить эту священную задачу", - подчеркнул герой Отечественной войны.
Во время второй Карабахской войны Кянан Сеидов был первым заместителем командующего силами специального назначения Министерства обороны – начальником штаба. Распоряжением Ильхама Алиева от 20 ноября 2020 года Кянану Сеидову было присвоено высшее воинское звание генерал-майор.
Позже согласно распоряжению президента Азербайджана он был назначен командующий армейским соединением.