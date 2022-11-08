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Генерал Кянан Сеидов: Никакие силы не могли бы нам помешать войти в Шушу

Генерал Кянан Сеидов: Никакие силы не могли бы нам помешать войти в Шушу Никакие силы не смогли бы помешать азербайджанским военнослужащим войти в Шушу.
Армия
8 ноября 2022 г. 10:02
Генерал Кянан Сеидов: Никакие силы не могли бы нам помешать войти в Шушу

Ничто, никакие силы не смогли бы помешать азербайджанской армии войти в Шушу.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report рассказал герой Отечественной войны, командующий армейского соединения генерал-майор Кянан Сеидов.

К. Сеидов, который был одним из командиров в боях за культурную столицу Азербайджана, рассказал, что военнослужащие сначала обеспечили контроль над высотами вокруг города, а затем выждали возможность войти в Шушу.

"В 1986 году я отдыхал в лагере в Шуше. Спустя годы я стал участником операции по освобождению Шуши от оккупации. Мы были очень взволнованы, увидев Шушу, когда сошел туман, окутывавший город. Это я никогда не забуду, в тот момент и появилась уверенность в том, что мы войдем в город", - сказал он.

По словам генерал-майора, несмотря на все трудности, азербайджанская армия в то время была готова выполнить поставленные перед ней задачи. "Рельеф Шуши очень сложный, это усложняло нашу работу. Но ничто и никакие силы не смогли бы нам помешать войти в Шушу и закрепиться там", - заявил К.Сеидов.

"Войдя в Шушу, мы испытали огромное чувство гордости. Те чувства невозможно передать словами. Шуша была для нас очень важна. Слава богу мы смогли достойно выполнить эту священную задачу", - подчеркнул герой Отечественной войны.

Во время второй Карабахской войны Кянан Сеидов был первым заместителем командующего силами специального назначения Министерства обороны – начальником штаба. Распоряжением Ильхама Алиева от 20 ноября 2020 года Кянану Сеидову было присвоено высшее воинское звание генерал-майор.

Позже согласно распоряжению президента Азербайджана он был назначен командующий армейским соединением.

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Версия на английском языке General Kanan Seyidov: No force could prevent us from entering Shusha
Версия на азербайджанском языке General Kənan Seyidov: "Şuşaya daxil olmağımıza heç bir qüvvə mane ola bilməzdi"

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