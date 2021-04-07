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Генерал: Инженерные войска очистили от мин 4 729 гектаров территории

Генерал: Инженерные войска очистили от мин 4 729 гектаров территории Территория, очищаемая от мин и неразорвавшихся боеприпасов, ограждается заборами с предупреждающими знаками
Армия
7 апреля 2021 г. 17:07
Генерал: Инженерные войска очистили от мин 4 729 гектаров территории
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"По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана и по приказу министра обороны, в настоящее время личным составом частей и подразделений Инженерных войск выполняются задачи по полной очистке освобожденных от оккупации территорий республики от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поиску взрывных устройств".

Как передает Report, об этом сказал начальник Управления инженерных войск Минобороны, генерал-майор Анар Керимов.

"До сих пор личным составом частей и подразделений Инженерных войск были полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов 4 729 (показатели ежедневно меняются) гектаров территории. Территория, очищаемая от мин и неразорвавшихся боеприпасов, ограждается заборами с предупреждающими знаками. Личный состав, которому поручены работы по очистке от мин, оснащен защитными саперскими жилетами. Ежедневно руководители групп сообщают личному составу о правилах безопасности. В соответствии с принимаемыми мерами при исполнении заданий нельзя собираться вместе, проходить вне переходов или по непроверенным местам, трогать непроверенные провода, необходимо передвигаться строго по обозначенным проходам".

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Версия на азербайджанском языке General: "Mühəndis Qoşunları 4 729 hektar ərazini minalardan tam təmizləyib"

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