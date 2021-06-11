О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генерал Хикмет Гасанов: Военнослужащие обеспечиваются современным жильем

Генерал Хикмет Гасанов: Военнослужащие обеспечиваются современным жильем Для ознакомления с пунктами дислокации воинских частей модульного типа, созданных Министерством обороны Азербайджана на деоккупированных территориях, организован медиатур.
Армия
11 июня 2021 г. 15:09
Генерал Хикмет Гасанов: Военнослужащие обеспечиваются современным жильем
0 : 00
0 : 00

Для ознакомления с пунктами дислокации воинских частей модульного типа, созданных Министерством обороны Азербайджана на деоккупированных территориях, организован медиатур.

Как передает Report, в рамках медиатура представителям СМИ рассказали о пункте, созданном на территории освобожденного от оккупации Агдамского района, работах по улучшению социально-бытовой службы военнослужащих.

Командующий Первым армейским корпусом генерал-майор Хикмет Гасанов сообщил журналистам, что создаваемые новые условия являются показателем внимания и заботы государства.

Он отметил, что в рамках проделанных работ военнослужащие обеспечиваются современным жильем, для них строятся жилые комплексы современного типа: "Работы в данной сфере продолжаются системно и последовательно".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке General qoşunların müasir tipli yaşayış kompleksi ilə təmin edilməsindən danışdı

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
АФФА: Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана  
8 июня 2021 г. 23:56
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi