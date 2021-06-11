Генерал Хикмет Гасанов: Военнослужащие обеспечиваются современным жильем

Для ознакомления с пунктами дислокации воинских частей модульного типа, созданных Министерством обороны Азербайджана на деоккупированных территориях, организован медиатур.

Для ознакомления с пунктами дислокации воинских частей модульного типа, созданных Министерством обороны Азербайджана на деоккупированных территориях, организован медиатур.

Как передает Report, в рамках медиатура представителям СМИ рассказали о пункте, созданном на территории освобожденного от оккупации Агдамского района, работах по улучшению социально-бытовой службы военнослужащих.

Командующий Первым армейским корпусом генерал-майор Хикмет Гасанов сообщил журналистам, что создаваемые новые условия являются показателем внимания и заботы государства.

Он отметил, что в рамках проделанных работ военнослужащие обеспечиваются современным жильем, для них строятся жилые комплексы современного типа: "Работы в данной сфере продолжаются системно и последовательно".