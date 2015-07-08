Генерал: Азербайджанская армия способна победить и в ближайшее время мы будем свидетелями этого

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Состоялась церемония отправки призывников оккупированных армянами Шушинского, Лачинского, Зангиланского и Джабраильского районов на службу.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВ), генерал-майор Новрузали Оруджев, заместитель председателя государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Гярай Фархадов, глава исполнительной власти Шушинского района, руководитель общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона" Байрам Сафаров и родители призывников.

Замначальника ГСМПВ, генерал-майор Новрузали Оруджев сказал, что дисциплина в азербайджанской армии находится на высоком уровне и армия способна победить врага: "В ближайшее время мы будем свидетелями этого".

Заместитель председателя государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Гярай Фархадов напомнил, что Армения за один век четырежды предъявляла территориальный иск Азербайджану: "В последний раз они оккупировали Нагорный Карабах. В результате этого многие люди лишились родного крова. Мы являемся соседями с враждебно настроенной Арменией, поэтому азербайджанская армия всегда должна быть бдительной”.

Он отметил, что в Азербайджане армии уделяется внимание на государственном уровне: "Родители уверены, что под руководством главнокомандующего Ильхама Алиева Нагорный Карабах будет освобожден от оккупации. Мы должны быть готовы побеждать, а не умирать".

Руководитель общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона" Байрам Сафаров подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана являются самыми сильными в СНГ: "Азербайджанская армия бдительна, мы уверены, что так будет и впредь. Мы также уверены, что азербайджанская армия освободит Нагорный Карабах от оккупации".