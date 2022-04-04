Гендиректор: Будут осмотрены соответствующие лаборатории Азербайджана

"Очень приятно подписать протокол с Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджанской Республики в рамках этого визита".

"Очень приятно подписать протокол с Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджанской Республики в рамках этого визита".

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер сказала на пресс-конференции в Баку.

По ее словам, организация осуществила широкую деятельность в различных странах мира, в том числе на Западных Балканах, была определена судьба тысяч людей, считавшихся пропавшими без вести:

"Установить пропавших без вести людей возможно. В данной сфере также важно применение научных исследований и технологических приложений. Участие в этой работе семей пропавших без вести тоже является одним из основных моментов. Несмотря на недолгое пребывание в Азербайджане, сегодня были проведены серьезные встречи. Завтра будут осмотрены соответствующие лаборатории Азербайджана".