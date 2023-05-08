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Ветеран Полад Рзаев совершил восхождение на "Пик Гейдара"

Ветеран Полад Рзаев совершил восхождение на "Пик Гейдара" Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Полад Рзаев совершил восхождение на "Пик Гейдара".
Армия
8 мая 2023 г. 12:40
Ветеран Полад Рзаев совершил восхождение на Пик Гейдара

Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Полад Рзаев совершил восхождение на "Пик Гейдара".

Как сообщает Report, он поделился соответствующим видео в своем аккаунте в Instagram.

П. Рзаев отметил, что как сын шехида Первой карабахской войны и сам лишившийся обеих ног в 44-дневной Отечественный войне он совершил восхождение на "Пик Гейдара" и посвятил его памяти всех шехидов.

"Я поднялся сюда, неся в своем сердце память о всех гази, и с "Пика Гейдара" обращаюсь к азербайджанскому народу и всему миру. Мы – отважные сыны Азербайджана готовы пожертвовать жизнью, чтобы покорить все высоты. Для этого достаточно приказа Верховного главнокомандующего. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий!"

Отметим, что Полад Рзаев награжден медалями за освобождение от оккупации Губадлы, Джебраила и Ходжавенда, "За отвагу" и орденом "Азербайджанское знамя". Он водрузил флаг Азербайджана в Джебраиле.

Полад Рзаев является сыном шехида первой Карабахской войны Тофика Огуза, погибшего в Шуше.

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Версия на азербайджанском языке Qazimiz Polad Rzayev Heydər Əliyev zirvəsinə qalxıb, oradan bütün zirvələri fəth etməyə hazırıq mesajını verib - VİDEO

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