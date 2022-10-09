Гадрутская операция: Враг бежал и скрылся на высотах

27 сентября 2020 года наша группа начала контрнаступательные операции против Вооруженных сил Армении на Муровдагском направлении. После уничтожения противника на постах следующей задачей было освобождение Гадрута.
Об этом командированному в поселок Гадрут Ходжавендского района сотруднику
По его словам, когда азербайджанская армия перешла в наступление на Гадрутском направлении, вся живая сила армян была сосредоточена внутри поселка и в окружающих горах: "Для армян Гадрут имел такое же стратегическое значение, как и Шуша. Здесь размещалась крупная военная часть противника. В горах находились более 300 человек. В то же время в городе также было сосредоточено значительное количество живой силы. Несмотря на серьезное сопротивление противника, мы смогли войти в поселок. Потому что наш командир поставил перед нами задачу, что Гадрут должен быть освобожден любой ценой".
По словам ветерана, бои в Гадруте были ожесточенными: "Противник оказывал нам очень серьезное сопротивление, не хотел отступать. Однако нет препятствий, которые азербайджанская армия не смогла бы преодолеть. На подступах к поселку мы уничтожили около 60 армян. Они не представляли нас такими сильными. Враг не выдержал нашего натиска и скрылся на высотах".
Азербайджанская армия в этих боях захватила значительное количество боевой техники и боеприпасов врага: "9 октября мы очистили от врага Гадрут и водрузили здесь наш славный трехцветный флаг. В боях за Гадрут шехидами стали наши прапорщики - Рашад Бабаев, Фикрет Зейналов и Хаял Шякяров. Наши младшие прапорщики - Санан Мамедов и Кямран Алиев проявили героизм и получили ранения", - подчеркнул ветеран Отечественной войны. Другая наша группа была размещена на дороге, чтобы помешать армянским силам прийти на помощь из центра Ходжавенда в Гадрут: "Эта группа уничтожила около 150 человек личного состава противника. Затем мы вошли в бой с армянскими военнослужащими воинской части № 022 сил специального назначения. Шли очень тяжелые бои. Но мы заставили их бросить оружие и бежать. К сожалению, здесь шехидом стал прапорщик Мадат Ханкишиев. У противника была радиолокационная станция на другой высоте. Мы уничтожили их вместе с 25 военнослужащими".