Фуад Наджафли побывал в Отдельной общевойсковой армии и поинтересовался условиями службы

19:58

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил соединения и части военно-воздушной и противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщает местное бюро Report, заместитель министра обороны, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев представил полномочному представителю находившиеся на вооружении и вновь поступившие на вооружение оружие и технику, и кратко рассказал об их тактико-технических характеристиках.