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Фуад Наджафли побывал в Отдельной общевойсковой армии и поинтересовался условиями службы

Фуад Наджафли побывал в Отдельной общевойсковой армии и поинтересовался условиями службы 19:58
Армия
23 февраля 2024 г. 20:16
Фуад Наджафли побывал в Отдельной общевойсковой армии и поинтересовался условиями службы

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил соединения и части военно-воздушной и противовоздушной обороны Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщает местное бюро Report, заместитель министра обороны, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев представил полномочному представителю находившиеся на вооружении и вновь поступившие на вооружение оружие и технику, и кратко рассказал об их тактико-технических характеристиках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFuad Nəcəfli Əlahiddə Ümumqoşun Orduda olub, xidmət şəraiti ilə maraqlanıb

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