Формирования вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 21 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, позиции Вооруженных Сил Азербайджана были обстреляны с позиций расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Тертерского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.