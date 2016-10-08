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    Формирования вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз

    Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были обстреляны

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 21 раз. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, позиции Вооруженных Сил Азербайджана были обстреляны с позиций расположенных близ оккупированных сел Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Тертерского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

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