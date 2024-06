Приветствуем вклад азербайджанской армии в региональную стабильность.

Как передает Report , об этом говорится в публикации Европейского командования ВС США на странице в соцсети Х.

"С Днем Вооруженных Сил, Азербайджан! Мы приветствуем вклад вашей армии в региональную стабильность и наше прочное партнерство", - говорится в сообщении.