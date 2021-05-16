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Еще пятеро участников войны, получивших лечение в Турции, вернулись на Родину

Еще пятеро участников войны, получивших лечение в Турции, вернулись на Родину Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для лечения наших ветеранов в предстоящие месяцы
Армия
16 мая 2021 г. 17:06
Еще пятеро участников войны, получивших лечение в Турции, вернулись на Родину

Пятеро тяжелораненых азербайджанских военнослужащих, отправленных ранее в Турцию Фондом YAŞAT, завершив лечение, вернулись на Родину.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, процедура лечения наших ветеранов в Турции - Джафарова Намика Фархад оглу, Атакишиева Юсифа Фариз оглу, Кязымова Кянана Чинар оглу, Ализаде Шахрияра Мирага оглу и Алекперова Илькина Эльчин оглу успешно завершилась. Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для лечения наших ветеранов в предстоящие месяцы.

С учетом заключения турецких врачей, приглашенных Фондом YAŞAT, а также местных врачей, в настоящее время в Турции продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 64 военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəyə göndərilən daha 5 qazimiz sağalaraq Vətənə dönüb

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