Еще пятеро участников войны, получивших лечение в Турции, вернулись на Родину

Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для лечения наших ветеранов в предстоящие месяцы

Пятеро тяжелораненых азербайджанских военнослужащих, отправленных ранее в Турцию Фондом YAŞAT, завершив лечение, вернулись на Родину.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, процедура лечения наших ветеранов в Турции - Джафарова Намика Фархад оглу, Атакишиева Юсифа Фариз оглу, Кязымова Кянана Чинар оглу, Ализаде Шахрияра Мирага оглу и Алекперова Илькина Эльчин оглу успешно завершилась. Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для лечения наших ветеранов в предстоящие месяцы.

С учетом заключения турецких врачей, приглашенных Фондом YAŞAT, а также местных врачей, в настоящее время в Турции продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 64 военнослужащих.