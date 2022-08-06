Еще двое военнослужащих исключены из рядов армии Азербайджана

Еще двое военнослужащих Азербайджанской армии исключены из рядов армии из-за использования смартфонов.
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"Было установлено, что военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы Сулейманзаде Сеймур Амрах оглу и Абдуллаева Афат Изария гызы во время службы пользовались смартфонами, а также делились на своих личных страницах фото и видеопубликациями о военной службе", - подчеркнули в ведомстве.
В минобороны отметили, что указанные военнослужащие были уволены из рядов армии в связи с их действиями, противоречащими соответствующим приказам и распоряжениям руководства Министерства обороны.
"Вновь сообщаем, что в отношении военнослужащих, которые своими действиями грубо нарушают правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов, и впредь будут приниматься серьезные меры", - добавили в оборонном ведомстве.
Напомним, что ранее из рядов армии были исключены военнослужащие, которые вышли в прямой эфир в социальных сетях.