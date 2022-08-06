Еще двое военнослужащих исключены из рядов армии Азербайджана

Еще двое военнослужащих азербайджанской армии исключены из рядов армии из-за использования смартфонов.

Еще двое военнослужащих Азербайджанской армии исключены из рядов армии из-за использования смартфонов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Было установлено, что военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы Сулейманзаде Сеймур Амрах оглу и Абдуллаева Афат Изария гызы во время службы пользовались смартфонами, а также делились на своих личных страницах фото и видеопубликациями о военной службе", - подчеркнули в ведомстве.

В минобороны отметили, что указанные военнослужащие были уволены из рядов армии в связи с их действиями, противоречащими соответствующим приказам и распоряжениям руководства Министерства обороны.

"Вновь сообщаем, что в отношении военнослужащих, которые своими действиями грубо нарушают правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов, и впредь будут приниматься серьезные меры", - добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, что ранее из рядов армии были исключены военнослужащие, которые вышли в прямой эфир в социальных сетях.