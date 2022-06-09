Эрдоган вместе с турецкими и азербайджанскими генералами понаблюдал за учениями "Эфес-2022"

9 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за выполнением задач заключительного дня многонациональных учений "Эфес-2022".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Для наблюдения за учениями в качестве высокопоставленного гостя на полигон прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Участники учений выполнили задачи по снайперской стрельбе, захвату важной цели и налету морских пехотинцев на береговой объект.
Участники международных учений, в которых также задействована группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и ВМС, продемонстрировали высокий профессионализм.
Отметим, что наряду с З.Гасановым в учениях также принял участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев.