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Эрдоган вместе с турецкими и азербайджанскими генералами понаблюдал за учениями "Эфес-2022"

Эрдоган вместе с турецкими и азербайджанскими генералами понаблюдал за учениями "Эфес-2022" 9 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за выполнением задач заключительного дня многонациональных учений "Эфес-2022".
Армия
9 июня 2022 г. 14:55
Эрдоган вместе с турецкими и азербайджанскими генералами понаблюдал за учениями Эфес-2022

9 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за выполнением задач заключительного дня многонациональных учений "Эфес-2022".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Для наблюдения за учениями в качестве высокопоставленного гостя на полигон прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Участники учений выполнили задачи по снайперской стрельбе, захвату важной цели и налету морских пехотинцев на береговой объект.

Участники международных учений, в которых также задействована группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и ВМС, продемонстрировали высокий профессионализм.

Отметим, что наряду с З.Гасановым в учениях также принял участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев.

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Версия на английском языке ФотоErdogan watches Efes-2022 exercises together with Turkish, Azerbaijani generals
Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan Türkiyə və Azərbaycan generalları ilə birgə “Efes-2022” təlimini izləyib

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