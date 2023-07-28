О нас

​​​​​​​Эрдоган: Соглашение о совместном усовершенствовании KAAN - новый этап в отношениях с Азербайджаном

​​​​​​​Эрдоган: Соглашение о совместном усовершенствовании KAAN - новый этап в отношениях с Азербайджаном Достигнутое между Турцией и Азербайджаном соглашение относительно совместного усовершенствования боевого самолета KAAN является новым этапом в отношениях между двумя странами в области оборонной промышленности.
Армия
28 июля 2023 г. 16:35
​​​​​​​Эрдоган: Соглашение о совместном усовершенствовании KAAN - новый этап в отношениях с Азербайджаном

Достигнутое между Турцией и Азербайджаном соглашение относительно совместного усовершенствования боевого самолета KAAN является новым этапом в отношениях между двумя странами в области оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023.

Он отметил, что Турция продолжит свои достижения в оборонной промышленности: "Наши успехи становятся источником вдохновения для других стран".

По словам Эрдогана, Турция и впредь будет поддерживать своих друзей в области оборонной промышленности.

Отметим, что 27 июля было подписано новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и турецкой компанией TUSAŞ. Документ предусматривает совместное усовершенствование турецкого боевого самолета KAAN.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Erdogan: Agreement on KAAN - new stage of Türkiye-Azerbaijan relations
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "KAAN"la bağlı əldə olunan razılıq Azərbaycanla əlaqələrimizin yeni mərhələsidir"

Самое читаемое

Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi