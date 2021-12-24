Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции поздравил президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в президентской деятельности во имя процветания и развития Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Турции за внимание и поздравления.

Подчеркнув, что азербайджано-турецкие дружественные и братские отношения постоянно развиваются во всех сферах, главы государств выразили уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и впредь расширяться и укрепляться.

В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы развития отношений между двумя странами.