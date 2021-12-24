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Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву 24 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Армия
24 декабря 2021 г. 15:35
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Турции поздравил президента Ильхама Алиева с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в президентской деятельности во имя процветания и развития Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Турции за внимание и поздравления.

Подчеркнув, что азербайджано-турецкие дружественные и братские отношения постоянно развиваются во всех сферах, главы государств выразили уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и впредь расширяться и укрепляться.

В ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы развития отношений между двумя странами.

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Версия на английском языке Recep Tayyip Erdogan calls Ilham Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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