Эльчин Гулиев вручил ряду военнослужащих ГПС генеральские звания

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев на мероприятии, приуроченном к 105-летию со дня основания пограничной охраны, вручил ряду военнослужащих генеральские звания, присвоенные соответствующим распо

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев на мероприятии, приуроченном к 105-летию со дня основания пограничной охраны, вручил ряду военнослужащих генеральские звания, присвоенные соответствующим распоряжением главы государства.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, мероприятие началось с исполнения государственного гимна, после чего выступил начальник ГПС Э.Гулиев. Он поздравил личный состав по случаю 105-й годовщины основания пограничной охраны.

Личному составу были зачитаны распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 августа 2024 года, офицерам были вручены высшие воинские звания, а военнослужащие, отличившиеся в служебно-боевой деятельности, были награждены орденами и медалями.

После официальной части мероприятия был представлен праздничный концерт подготовленный творческим коллективом Культурного центра ГПС по случаю знаменательной даты и документальный о деятельности Государственной пограничной службы.