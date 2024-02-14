Эльчин Гулиев навестил раненого в результате армянской провокации военнослужащего ГПС

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев навестил военнослужащего Парвиза Халилзаде, раненого 12 февраля в результате провокации ВС Армении.

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев навестил военнослужащего Парвиза Халилзаде, раненого 12 февраля в результате провокации ВС Армении.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Халилзаде продолжает проходить лечение в Республиканской нейрохирургической больнице. Эльчин Гулиев поинтересовался ходом лечения военнослужащего и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Парвиз Халилзаде поблагодарил за оказанное внимание и заботу, выразил желание продолжить службу на своем боевом посту после окончания лечения.

12 февраля ВС Армении обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.