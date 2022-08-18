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Эльчин Гулиев: Материально-техническая база Госпогранслужбы постоянно обновляется

Эльчин Гулиев: Материально-техническая база Госпогранслужбы постоянно обновляется "Материально-техническая база Государственной пограничной службы постоянно обновляется".
Армия
18 августа 2022 г. 09:44
Эльчин Гулиев: Материально-техническая база Госпогранслужбы постоянно обновляется

"Материально-техническая база Государственной пограничной службы постоянно обновляется".

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

По его словам, пограничные подразделения обеспечены современным вооружением, боевой техникой, спецтехникой, высокоманевренным и проходимым транспортом, подводными наблюдательными средствами, фортификационными сооружениями и средствами защиты: "Надежная охрана государственной границы в решающей степени зависит от профессионализма пограничников, укомплектованности пограничных подразделений профессиональным кадровым составом. Кадровая подготовка в деятельности Государственной пограничной службы является очень важной сферой, и ей уделяется особое внимание".

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Версия на азербайджанском языке Elçin Quliyev: "Dövlət Sərhəd Xidmətinin maddi-texniki bazası daimi olaraq yenilənir"

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