Эльчин Гулиев: Материально-техническая база Госпогранслужбы постоянно обновляется

"Материально-техническая база Государственной пограничной службы постоянно обновляется".

"Материально-техническая база Государственной пограничной службы постоянно обновляется".

Как передает Report, об этом сообщил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев.

По его словам, пограничные подразделения обеспечены современным вооружением, боевой техникой, спецтехникой, высокоманевренным и проходимым транспортом, подводными наблюдательными средствами, фортификационными сооружениями и средствами защиты: "Надежная охрана государственной границы в решающей степени зависит от профессионализма пограничников, укомплектованности пограничных подразделений профессиональным кадровым составом. Кадровая подготовка в деятельности Государственной пограничной службы является очень важной сферой, и ей уделяется особое внимание".