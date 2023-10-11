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Эльчин Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать войну против Армении

Эльчин Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать войну против Армении "Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении".
Армия
11 октября 2023 г. 21:32
Эльчин Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать войну против Армении

"Азербайджан не намерен начинать войну с Арменией".

Как передает Report, об этом в интервью французской радиостанции Radiofrance заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что Азербайджан хочет возобновить переговоры с Арменией для достижения мира:

"Конечно, если Армения нападет на нас, мы не будем сидеть сложа руки. Но я не верю, что это в интересах Армении. Нам необходимо вернуться на путь переговоров и воспользоваться стремлением Евросоюза продвинуть мирный процесс. Необходимо говорить о делимитации границ, линиях коммуникаций. Если Армения присоединится к нашим усилиям по установлению мира и стабильности, мы полностью готовы внести свой вклад. Шарль Мишель проделал хорошую работу на посту президента Европейского совета, содействуя возобновлению переговоров. Мы вновь готовы к переговорам с Евросоюзом в трехстороннем формате".

По его словам, Азербайджан в мирном договоре еще раз подтвердит безоговорочную приверженность принципу территориальной целостности стран:

"Мы положим конец этой враждебности, которая продолжается уже почти тридцать лет. Заявления Армении о том, что Азербайджан готовится к новой войне, совершенно безосновательны. Мы уважаем территориальную целостность Армении, как и всех других стран мира".

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: Azərbaycanın Ermənistana qarşı müharibə etmək niyyəti yoxdur

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