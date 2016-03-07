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    ​Эльчин Гулиев принял участие на открытии жилого комплекса ГПС в Лянкяране - ФОТО

    За 10 лет Госпогранслужбой построено более 600 новых административных зданий

    Лянкяран. 7 марта. REPORT.AZ/ В Лянкяранском гарнизоне погранотряда сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс.

    Как сообщает командированный в Лянкяран сотрудник Report, на церемонии открытия жилого комплекса выступил начальник Государственной погранслужбы (ГПС), командующий погранвойсками генерал-полковник Эльчин Гулиев.

    Э.Гулиев коснулся успешного продолжения динамичного развития в области обеспечения неприкосновенности госграниц, достижений в улучшении условий службы пограничников.

    Э.Гулиев заявил о строительстве за последние 10 лет Государственной погранслужбой более 600 новых административных зданий, 160 из которых жилые здания: "Это является образцом внимания, оказанного пограничникам Азербайджана и охране госграниц".

    Генерал-полковник Эльчин Гулиев заявил, что после ранее построенных зданий на 150 квартир, новое здание было предусмотрено на 38 квартир: "В здании созданы все условия. Во дворе построены спортивная и развлекательная площадки, создана зеленая полоса".

    После вручения военнослужащим ордеров служебных квартир, присутствующие осмотрели помещение. 

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