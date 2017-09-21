Эльчин Гулиев награжден орденом "Азербайджанское знамя"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Эльчина Гулиева орденом "Азербайджанское знамя".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за особые заслуги в обеспечении охраны государственной границы Азербайджанской Республики Эльчин Исага оглу Гулиев награжден орденом "Азербайджанское знамя".
Отметим, что Э.Гулиев занимает должность начальника Государственной пограничной службы. Завтра, 22 сентября, ему исполняется 50 лет.
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