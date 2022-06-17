Эксперты НАТО прибыли в Азербайджан

В рамках программы расширения оборонного образования НАТО (DEEP) в Национальном университете Министерства обороны состоялась рабочая встреча с координаторами программы по Азербайджану и экспертами НАТО по различным вопросам образования.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования и сотрудничества, были организованы брифинги по опыту, полученному в этой сфере.
Затем гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева при Национальном университете обороны и Военно-медицинский факультет медицинского университета. Здесь им была предоставлена подробная информация об учебном процессе, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.