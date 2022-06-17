О нас

Эксперты НАТО прибыли в Азербайджан

Эксперты НАТО прибыли в Азербайджан В рамках программы расширения оборонного образования НАТО (DEEP) в Национальном университете Министерства обороны состоялась рабочая встреча с координаторами программы по Азербайджану и экспертами НАТО по различным вопросам образования.
Армия
17 июня 2022 г. 12:45
Эксперты НАТО прибыли в Азербайджан

В рамках программы расширения оборонного образования НАТО (DEEP) в Национальном университете Министерства обороны состоялась рабочая встреча с координаторами программы по Азербайджану и экспертами НАТО по различным вопросам образования.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития системы военного образования и сотрудничества, были организованы брифинги по опыту, полученному в этой сфере.

Затем гости посетили Военный институт имени Гейдара Алиева при Национальном университете обороны и Военно-медицинский факультет медицинского университета. Здесь им была предоставлена подробная информация об учебном процессе, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоNATO education experts arrive in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun təhsil ekspertləri Azərbaycana gəlib

Самое важное

В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi