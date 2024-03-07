Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество

10-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Объединенным штабом Исламской Республики Пакистан подчеркивают стремление обеих стран укрепить прочное партнерство в области обороны и

10-я встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджана и Объединенным штабом Пакистана подчеркивает стремление обеих стран укрепить прочное партнерство в области обороны и безопасности.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик и эксперт по Центральной Азии Мухаммад Али Паша.

По словам эксперта, обсуждения в ходе встречи различных аспектов военного сотрудничества, включая образование, оперативное планирование и совместные учения, свидетельствует о комплексном подходе к укреплению двусторонних связей.

"Обе страны заинтересованы не только в решении насущных проблем, но и в создании основы для долгосрочного сотрудничества. Стороны по итогам встречи подписали итоговый протокол, что говорит о намерениях дальше реализовать, то что обсуждалось во время встречи, обеспечивая структурированную основу последующего военного сотрудничества", - сказал он.

М.Али Паша отметил, что стороны четко говорят о приверженности укреплению военных связей и стратегического партнерства.

Исполнительный директор Центра Южной Азии и международных исследований (CSAIS) Мехмуд Улхассан Хан (Mehmood Ulhassan Khan) пояснил, что подписание итогового протокола на недавней встрече - стратегическая дорожная карта будущего сотрудничества, которая символизирует прочную связь и общие цели между силами обороны двух стран.

"Расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном будет способствовать дальнейшему укреплению оборонного партнерства между ними, а также положительно повлияет на социально-экономическую, геополитическую и геостратегическую сферы. Проще говоря, это создание баланса в большом Евразийском регионе, и в частности на Южном Кавказе. Недавняя встреча подчеркивает уровень нынешнего состояния военного сотрудничества двух стран и закладывает основу для прочного партнерства, способного противостоять возникающим вызовам", - сказал он.

По мнению эксперта, трансрегиональное военное партнерство между Индией и Арменией - тревожный сигнал для стран региона, особенно для Азербайджана, Пакистана и Турции. "Следовательно, необходимо дальнейшее укрепление двустороннего и трехстороннего диалога по безопасности между тремя странами".