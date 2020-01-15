Эксперты: Боеготовность азербайджанской армии на высоком уровне, социальные проблемы решаются

"По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева, все военнослужащие будут обеспечены жильем. В настоящее время ведется работа в этом направлении".

Об этом Report заявил полковник запаса Шаир Рамалданов.

Он отметил, что социально-бытовые проблемы личного состава находят свое решение. По его словам, в конце прошлого года при участии министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова были обеспечены квартирами 436 семей военнослужащих: "За последние два года в Азербайджане были обеспечены квартирами более 2500 семей военных. И процесс строительства домов для военнослужащих будет продолжаться".

Полковник запаса Шаир Рамалданов: "Руководство Министерства обороны оказывает особое внимание военнослужащим, которые несут воинскую службу на передовой лицом к лицу с вражескими позициями".

Полковник запаса отметил, что руководство Министерства обороны оказывает особое внимание военнослужащим, которые несут воинскую службу на передовой лицом к лицу с вражескими позициями. По его словам, результатом проявляемой заботы и внимания является то, что еще в летние месяцы все посты на передовой заранее были обеспечены полугодовым запасом продовольствия: "Значительная часть огневых позиций азербайджанской армии располагается в труднопроходимой горной местности. В этих местностях зима очень суровая, дороги накрывает снегом. Именно поэтому эти посты обеспечиваются полугодовым запасом продовольствия.

Руководство армии проявляет постоянную заботу о личном составе. Несущих службу на передовой частенько навещают, отличившиеся удостаиваются заслуженных наград. Хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом число обращений солдат в медучреждения сократилось на 17%. Это говорит о том, что военнослужащие нормально питаются, находят свое разрешение их бытовые проблемы. В настоящее время все военнослужащие полностью обеспечены зимней формой. Военная форма наших военнослужащих самого высококачественного пошива".

Ш.Рамалданов отметил, что вопрос оснащения азербайджанской армии находится под непосредственным надзором Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева: "Азербайджанская армия регулярно оснащается современным и высококачественным оружием и техникой. Ведутся переговоры с Россией, Беларусью, Украиной, Израилем, Турцией, Пакистаном, Китаем и Францией, некоторые из них уже завершились. Развивается наша военная промышленность. Азербайджан способен обеспечить свою армию всеми необходимыми боеприпасами".

Ш.Рамалданов подчеркнул, что боеготовность азербайджанской армии очень высока: "Проводятся широкомасштабные учения с привлечением 15-20 тысяч человек из личного состава. Кроме того, военнослужащие азербайджанской армии участвуют в международных военных состязаниях, достигая высоких результатов. Все это лишний раз говорит о том, что боевая подготовка нашей армии находится на высоком уровне. Из года в год перед военнослужащими Азербайджана ставят более сложные и серьезные задачи".

Он подчеркнул, что более 70% личного состава азербайджанской армии составляют контрактники: "Несколько раз в год организуются курсы МАХЕ, а также курсы для офицеров и прапорщиков. На курсах неизменно большой контингент участников. Азербайджанская армия - наша гордость".

Член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Эльман Мамедов отметил, что сегодня азербайджанская армия занимает 52-е место среди сильнейших армий мира: "Я бываю в различных прифронтовых районах и могу судить об этом на основе личных наблюдений. Подготовка нашей армии отвечает самому высокому уровню. Азербайджанская армия готова одержать победу на войне, которая может начаться в любой момент".

Член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Эльман Мамедов: "У нас очень сильный, профессиональный, боеспособный солдатско-офицерский состав, зарекомендовавший себя на тактических учениях и проникнутый духом победы".

Депутат также отметил, что азербайджанская армия сформирована из военнослужащих высокого уровня: "У нас очень сильный, профессиональный, боеспособный солдатско-офицерский состав, зарекомендовавший себя на тактических учениях и проникнутый духом победы. А значит, азербайджанская армия готова к войне. Наша армия оснащена самым современным оружием. Верховный главнокомандующий ВС, президент Ильхам Алиев всегда уделял внимание этой сфере, окружив ее заботой. Считаю, что наша армия должна быть готова в любой момент отстоять наши земли и вернуть оккупированные территории".