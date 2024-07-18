Эксперт: Проведение учений Бірлестік-2024 демонстрирует важность Среднего коридора

Взаимодействие в оборонной сфере может открыть двери для более широкого экономического сотрудничества

Взаимодействие в оборонной сфере может открыть двери для более широкого экономического сотрудничества.

Об этом Report сказал научный сотрудник Центра Евразийских Исследований им. Гейдара Алиева при университете Ибн Халдун Эльданиз Гусейнов.

По мнению эксперта, после Второй Карабахской войны значительно возросло обсуждение необходимости углубления сотрудничества тюркских государств, особенно в военной сфере.

Также он подчеркнул, что участие Азербайджана в учениях способствует сближению отношений Казахстана и Азербайджана.

"Участие Азербайджана в учениях демонстрирует готовность страны к активному взаимодействию с Казахстаном и другими центральноазиатскими государствами. Это способствует укреплению доверия и взаимопонимания между странами, что важно для стабильности и безопасности в регионе", - сказал он.

Э.Гусейнов также отметил, что проведение учений на фоне возросшего значения Среднего коридора "подчеркивает стратегическую важность маршрута, что делает учения еще более значимыми в геополитическом контексте".

"Учения предоставляют платформу для обмена передовыми военными технологиями и методиками. Это особенно важно в контексте развития военно-промышленного комплекса (ВПК) и внедрения новейших технологий в вооруженные силы. Казахстан активно изучает опыт Азербайджана в создании ВПК и стремится к взаимодействию в этой сфере", - подчеркнул эксперт.

Гусейнов отметил, что взаимодействие в оборонной сфере может открывать двери для более широкого экономического сотрудничества. Включение оборонных технологий в производственные процессы может способствовать модернизации промышленности и росту экономического потенциала обеих стран.

"Укрепление обороноспособности и обеспечение безопасности через совместные усилия способствуют общей стабильности региона, что благоприятно сказывается на экономической активности. Стабильность привлекает инвестиции и способствует развитию торговли, что выгодно как Азербайджану, так и Казахстану", - подытожил он.



Отметим что с 12 по 17 июля в Казахстане в соответствии с совместным планом, подписанным между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, проводились международные оперативно-тактические командно-штабные учения "Бірлестік-2024". На международных учениях нашу страну представляли группа военнослужащих подразделений коммандос Сухопутных войск, парашютно-десантная и поисково-спасательная группа и самолеты "Су-25" ВВС, а также сторожевые и десантные корабли ВМС.