Эксперт: Гадрутская операция показала, что азербайджанская армия способна выполнить любую поставленную задачу

Операция в поселке Гадрут Ходжавендского района показала, что азербайджанская армия способна выполнить поставленные задачи в любых условиях и на любой местности.

Операция в поселке Гадрут Ходжавендского района показала, что азербайджанская армия способна выполнить поставленные задачи в любых условиях и на любой местности.

Об этом корреспонденту Report в Гадруте сказал военный эксперт Азер Байрамов.

По его словам, освобождение Гадрута и других высот развеяло распространенный в Армении миф о том, что якобы азербайджанскую армию остановят на труднопроходимой местности.

Эксперт отметил, что Гадрутская операция стала одной из переломных в ходе Отечественной войны.

"Здесь находилась мотострелковая дивизия Армении, которая охраняла южный фронт Карабаха. Эту местность можно назвать воротами в Карабах. Благодаря эффективной тактике и маневрам, азербайджанская армия проникла в глубь армии противника. Расположенный в Джебраиле полк армянской мотострелковой дивизии после освобождения района от оккупации был сосредоточен в Гадруте. Уничтожение штаба этой дивизии и переход стратегических высот под контроль азербайджанской армии создали преимущество для проведения дальнейших операций, в ходе которых были освобождены и другие горные районы Карабаха", - сказал эксперт.

Напомним, что 9 октября исполняется четыре года со дня освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района. Освобождение Гадрута стало одной из ключевых операций, решившей исход войны, после которой азербайджанская армия взяла курс на Шушу.