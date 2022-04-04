Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе

Эксгумированы останки, найденные в Карабахе.

Эксгумированы останки, найденные в Карабахе.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, в результате соответствующих поисковых мероприятий, проведенных Военной прокуратурой Азербайджана совместно с представителями Службы государственной безопасности, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Международного Комитета Красного Креста и других соответствующих структур в селах Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, также в селе Фаррух Ходжалинского района и на других территориях, из обнаруженных массовых захоронений были эксгумированы значительное количество останков, предположительно принадлежащих лицам, пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.

Были назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.

"В Военной прокуратуре Азербайджана продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами войны, терроризма, умышленного убийства и других преступлений против мира и человечности, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против нашего народа", - отмечается в сообщении.