Экипажи танков выполнили различные упражнения

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне экипажами танков азербайджанской армии выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке.

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне экипажами танков азербайджанской армии выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Преодолевая естественные и искусственные препятствия на местности, экипажи танков успешно выполнили задачи по управлению боевыми машинами, уничтожению целей условного противника с места и в движении.

Основной целью занятий является повышение знаний, умений и совершенствование боевых навыков военнослужащих.