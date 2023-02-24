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Экипажи танков выполнили различные упражнения

Экипажи танков выполнили различные упражнения Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне экипажами танков азербайджанской армии выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке.
Армия
24 февраля 2023 г. 10:11
Экипажи танков выполнили различные упражнения

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне экипажами танков азербайджанской армии выполнены различные упражнения по вождению и огневой подготовке.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Преодолевая естественные и искусственные препятствия на местности, экипажи танков успешно выполнили задачи по управлению боевыми машинами, уничтожению целей условного противника с места и в движении.

Основной целью занятий является повышение знаний, умений и совершенствование боевых навыков военнослужащих.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army's tank crews fulfill various exercises 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun tank heyətləri müxtəlif çalışmalar yerinə yetirib

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