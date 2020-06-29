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Экипаж сторожевого корабля провел тренировки с боевой стрельбой - ВИДЕО

Экипаж сторожевого корабля провел тренировки с боевой стрельбой

В соответствии с планом боевой подготовки на 2020 год, были проведены тренировки с боевой стрельбой для проверки вооружения и технических средств модернизированного сторожевого корабля Военно-морских сил Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, экипаж, поднятый по тревоге, в кратчайшие сроки приготовил корабль к бою и походу. 

В ходе выхода на море был проверен обновлённый механизм корабля, а также были выполнены артиллерийские стрельбы и бомбометание. Личный состав, успешно выполнивший все поставленные задачи, уничтожил цели точным огнем.

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