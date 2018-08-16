Двум военнослужащим ГПС присвоено звание генерал-лейтенант, трем - генерал-майор

16 августа, 2018 14:38

https://report.az/storage/news/b3b7be196e55b154e42f9a85efd08aac/d72031d9-b27d-4e66-8a27-cef52e09de65_292.jpg Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики: воинское звание "генерал-лейтенант" генерал-майору Аскеру Сабир оглу Халилову генерал-майору Афгану Вели оглу Нагиеву воинское звание "генерал-майор" полковнику Азеру Огтай оглу Ибрагимову полковнику Аязу Авез оглу Гусейнову полковнику Расулу Афиг оглу Тагиеву.

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