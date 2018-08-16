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    Двум военнослужащим ГПС присвоено звание генерал-лейтенант, трем - генерал-майор

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

    воинское звание "генерал-лейтенант"

    генерал-майору Аскеру Сабир оглу Халилову

    генерал-майору Афгану Вели оглу Нагиеву

    воинское звание "генерал-майор"

    полковнику Азеру Огтай оглу Ибрагимову

    полковнику Аязу Авез оглу Гусейнову

    полковнику Расулу Афиг оглу Тагиеву.

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