Двум военнослужащим ГПС присвоено звание генерал-лейтенант, трем - генерал-майор

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Аскеру Сабир оглу Халилову
генерал-майору Афгану Вели оглу Нагиеву
воинское звание "генерал-майор"
полковнику Азеру Огтай оглу Ибрагимову
полковнику Аязу Авез оглу Гусейнову
полковнику Расулу Афиг оглу Тагиеву.
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