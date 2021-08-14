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Двое военнослужащих азербайджанской армии погибли в ДТП

Двое военнослужащих азербайджанской армии погибли в ДТП Вечером 13 августа на территории Кельбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Армия
14 августа 2021 г. 11:26
Двое военнослужащих азербайджанской армии погибли в ДТП

Вечером 13 августа на территории Кельбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства обороны, в результате происшествия погибли военнослужащие азербайджанской армии - лейтенант Гасанли Эльдар Мушфиг оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустагим оглу.

По факту возбуждено уголовное дело, выясняются причины случившегося.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki hərbçisi yol qəzasında həlak olub

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